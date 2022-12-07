Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ежедневное питье чая снижает риск инфаркта

Содержащиеся в чае вещества — флавоноиды — уменьшают отложение кальция на стенках сосудов, тем самым снижая риск сердечных приступов, инфарктов и инсультов.

Исследование, проведенное в ноябре 2022 года группой из Университета Эдит Коуэн, подтвердило что флавоноиды полезны для сосудов и сердца. Ученые на группе из 881 женщины (средний возраст — 80 лет) изучили эффект ежедневного употребления продуктов, содержащих флавоноиды. Выяснилось, что регулярное употребление содержащей флавоноиды пищи снижает накопление кальция в сосудах. В том числе — кальцификацию брюшной аорты на 16-42 %, тем самым уменьшая и риск сердечных приступов.

В исследовании источником флавоноидов служил чай — как черный, так и зеленый. Сравнивались показатели тех, кто выпивал от двух до шести чашек чая в сутки с теми, кто не пил его вовсе. Польза для сосудов росла пропорционально объемам употребления чая.

В то же время, содержание в чае кофеина может вызывать побочные явления при чрезмерном употреблении этого напитка. Поэтому ученые рассматривали и другие виды продуктов, которые могут служить источником флавоноидов

«Хорошими источниками флавоноидов являются ягоды, красный виноград, какао, зеленый и черный чай, корица, капуста, петрушка и соевые бобы. Но чтобы они оказывали действие на организм, нужно потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно», — рассказывает диетолог, доктор медицинских наук Линдси Делк.

При этом не все содержащие флавоноиды продукты снижают риск кальцификации брюшной аорты. Так, богатые флавоноидами фруктовый сок, красное вино и шоколад этого эффекта на организм не оказывают. Также не доказана польза для здоровья от применения пищевых добавок с флавоноидами. Получать эти вещества организм все же должен из естественных источников с натуральной пищей, считает доктор Делк.

Автор:

Ирина Филатова

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Статьи
Все статьи
Эксперт назвал 4 ранних симптома болезни Паркинсона
Общество
07.12.2022
Эксперт назвал 4 ранних симптома болезни Паркинсона
Перепады настроения: возможно причина в кровяном давлении
Общество
07.12.2022
Перепады настроения: возможно причина в кровяном давлении
Сон при свете увеличивает риск диабета
Общество
07.12.2022
Сон при свете увеличивает риск диабета
Ежедневное питье чая снижает риск инфаркта
Общество
07.12.2022
Ежедневное питье чая снижает риск инфаркта
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях