Ежедневное питье чая снижает риск инфаркта

Исследование, проведенное в ноябре 2022 года группой из Университета Эдит Коуэн, подтвердило что флавоноиды полезны для сосудов и сердца. Ученые на группе из 881 женщины (средний возраст — 80 лет) изучили эффект ежедневного употребления продуктов, содержащих флавоноиды. Выяснилось, что регулярное употребление содержащей флавоноиды пищи снижает накопление кальция в сосудах. В том числе — кальцификацию брюшной аорты на 16-42 %, тем самым уменьшая и риск сердечных приступов.

В исследовании источником флавоноидов служил чай — как черный, так и зеленый. Сравнивались показатели тех, кто выпивал от двух до шести чашек чая в сутки с теми, кто не пил его вовсе. Польза для сосудов росла пропорционально объемам употребления чая.

В то же время, содержание в чае кофеина может вызывать побочные явления при чрезмерном употреблении этого напитка. Поэтому ученые рассматривали и другие виды продуктов, которые могут служить источником флавоноидов

«Хорошими источниками флавоноидов являются ягоды, красный виноград, какао, зеленый и черный чай, корица, капуста, петрушка и соевые бобы. Но чтобы они оказывали действие на организм, нужно потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно», — рассказывает диетолог, доктор медицинских наук Линдси Делк.

При этом не все содержащие флавоноиды продукты снижают риск кальцификации брюшной аорты. Так, богатые флавоноидами фруктовый сок, красное вино и шоколад этого эффекта на организм не оказывают. Также не доказана польза для здоровья от применения пищевых добавок с флавоноидами. Получать эти вещества организм все же должен из естественных источников с натуральной пищей, считает доктор Делк.