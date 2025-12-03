Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа в 2027 году
Совет ЕС подписал соглашения о поэтапном запрете на импорт российского природного газа.
По информации Совета ЕС, ограничения на поставки сжиженного природного газа из России введут с 1 января 2027 года. При этом установят переходный период для краткосрочных контактов, заключенных до июня 2025 года.
Трубопроводный российский газ запретят поставлять с 17 июня 2026 года, а сжиженный природный газ — с 25 апреля того же года. В случаях нарушений юридических и физических лиц будут штрафовать.
Долгосрочные контракты на поставки российского газа Евросоюз собирается запретить не позднее 1 ноября 2027 года, сообщает телеканал 360.ru.
Читайте также: президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. Он предупредил, что если атаки на танкеры продолжатся, РФ рассмотрит ответные меры в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции.