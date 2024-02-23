Европа ввела санкции против бывшего мэра Краснодара и замкомандующего ЧФ

В 13-й пакет санкций Евросоюза, направленный против Российской Федерации включили 194 физических и юридических лица. Всего от карательных мер, введенных чиновниками ЕС, теперь будут «страдать» более чем 2 тыс. россиян.

Санкционный перечень опубликован 23 февраля в официальном журнале Европейского союза. Есть в этом списке и «земляки» — экс-глава Краснодара, который сейчас руководит правительством Херсонской области, Андрей Алексеенко, а также заместитель командующего Черноморским флотом РФ Аркадий Романов. Под санкции попали и ближайшие «соседи» — зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков и глава крымского минобра Валентина Лаврик.

Под европейские санкции также попали также губернаторы пяти регионов России, четыре министра Херсонской области и многие другие чиновники и общественные деятели. Досталось и отечественному бизнесу — в санкционные списки ЕС включаны руководители пяти высокотехнологичных российских компаний.

Собственные санкционные списки опубликовали сегодня и в США. Американцы включили туда оператора платёжной системы МИР, а также:

— госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева;

— президента «Южуралзолота» Константина Струкова;

— российские банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк;

— «Трубную металлургическую компанию» и компанию «Росгеология»;

— девелоперскую группу «ПИК»;

— производителя автомобилей AURUS.

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