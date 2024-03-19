Еврокомиссия планирует ввести пошлину на зерно из России в 95 евро за тонну

Пошлины в 50% также могут установить на семена масличных культур и продукты их переработки.

ЕК собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси в размере €95 евро за 1 т, что может привести к росту цен как минимум на 50%. Помимо этого, планируются пошлины в 50% на семена масличных культур и продукты их переработки.

Брюссель уступил давлению со стороны Польши и стран Балтии, требовавших ограничить импорт зерновых из РФ и Беларуси. В Евросоюзе опасались, что такое решение может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам, сообщает РБК.

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