Евгения Пергуна назначили вице-губернатором Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее распоряжение.

Новый замгубернатора будет курировать вопросы ТЭК и ЖКХ, транспорта, а также госрегулирования тарифов. Пергун родился в 1982 году в Кореновске. Окончил Кубанский социально-экономический университет по специальностям «технология хранения и переработки зерна» и «юриспруденция». С 2011 по 2012 год работал заместителем руководителя Кореновска, с 2012 по 2018 год был главой города.

С 2018 по 2019 год работал первым заместителем главы администрации Динского района, и. о. главы Динской район. С 2019 года был главой муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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