Евгений Наумов поздравил ФК «Краснодар» с 16-летием

Футбольный клуб «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года местным бизнесменом Сергеем Галицким.

Клуб выступает в Российской премьер-лиге с 2011 года. За это время «Краснодар» стал трижды бронзовым призером Чемпионата России — в сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20, а также дважды выходил в финал Кубка России — в 2014 и 2023 годах.

С очередной датой основания «Краснодар» поздравил мэр краевой столицы Евгений Наумов в социальных сетях.

«Футбольному клубу «Краснодар» — 16 лет! Поздравляю тренерский состав и футболистов. Пусть каждый матч будет наполнен яркими победами», — написал глава города в Telegram.

Наумов пожелал «Краснодару» всяческих успехов, процветания и верных фанатов.

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