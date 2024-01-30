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Эскизы и проект нового пляжа на Гидрострое представили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eskizy-i-proekt-novogo-plyazha-na-gidrostroe-predstavili-v-krasnodare
Эскизы и проект нового пляжа на Гидрострое представили в Краснодаре
Фото t.me/krdru

Проектирование уже завершили. Первые инженерные работы стартуют в феврале.

Работники проведут коммунальные сети. После приступят к сборке центральной площадки и благоустройству территории. Пляж планируют открыть в этом году — 1 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый пляж за 10 млн рублей появится летом на Гидрострое в Краснодаре. Общественный пляж площадью около 4,2 тыс. кв. м планируют открыть в микрорайоне Гидростроителей краевого центра. Там разместят оборудованную гриль-зону, спортивную и детскую площадки, а также прокат рыболовного инвентаря. Кроме того, на площадке планируют оборудовать бассейны.

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