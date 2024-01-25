Новый пляж за 10 млн рублей появится летом на Гидрострое в Краснодаре
Общество
25.01.2024 12:50
Новый общественный пляж площадью около 4,2 тыс. кв. м планируют открыть в микрорайоне Гидростроителей краевого центра.
На песчаном пляже разместят оборудованную гриль-зону, спортивную и детскую площадки, а также прокат рыболовного инвентаря. Кроме того, на площадке планируют оборудовать бассейны.
«Также рассматривается вопрос о возможности размещения бассейнов, в связи с запретом на купание в реке», — заявила начальник управления экономики мэрии Краснодара Елена Васильченко.
На обустройство нового пляжа выделят 10 млн рублей — средства выделит пользователь земельного участка по договору. Сейчас на территории ведут подготовительные работы, сообщает «Кубань Информ».
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