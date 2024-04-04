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Еще троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» задержала ФСБ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-troih-podozrevaemyh-po-delu-o-terakte-v-krokuse-zaderzhala-fsb
Еще троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» задержала ФСБ
Фото ЦОС ФСБ

Подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске.

«Федеральной службой безопасности в Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Выяснили, что двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовали при нападении. Третий задержанный вербовал пособников и спонсировал исполнителей.

В ходе задержания на вопрос о его причинах мужчины ответили «За теракт в «Крокусе», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» до 22 мая.

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