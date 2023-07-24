Тамань, Армавир, Кореновск: еще три общественные зоны благоустроят в Краснодарском крае

В список зон для благоустройства до конца 2025 года по результатам Всероссийского конкурса также вошли три территории в Адыгее.

В число победителей вошла Тамань — там проведут второй этап благоустройства набережной. В Армавире благоустроят центральную площадь имени Ленина — общественную территорию по улице Кирова от Ленина до Мира.

Также зеленую зону благоустроят в Кореновске — на улице Павленко, 63 от Горького в сторону Бувальцева вдоль реки Левый Бейсужек.

В соседней Адыгее благоустроят территорию лесопарковой зоны «Мэздах» в Майкопе и в парке отдыха в Адыгейске.

«Все проекты реализуем в 2024 и 2025 годах. Это значит, что в победивших муниципалитетах появятся новые благоустроенные парки, набережные, улицы и пешеходные зоны для комфортного и интересного отдыха», — написал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

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