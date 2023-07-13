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Благоустройство Театральной площади в Анапе завершат в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-teatralnoj-ploshhadi-v-anape-zavershat-v-2024-godu
Благоустройство Театральной площади в Анапе завершат в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкцию общественной территории на улице Астраханской ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, на территории площадью 8,9 тыс. кв. м создадут современное и многофункциональное пространство. Уже выполнили 15% от общего объема работ.

На территории обустроят амфитеатр, фонтан, установят скульптуры. Высадят платан, миндаль, ель и гибискус. Работы стартовали в 2023 году, завершить их планируют в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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