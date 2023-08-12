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Еще одну ракету ВСУ сбила над Керченским проливом российская система ПВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-odnu-raketu-vsu-sbila-nad-kerchenskim-prolivom-rossijskaya-sistema-pvo
Еще одну ракету ВСУ сбила над Керченским проливом российская система ПВО
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Об этом сообщил 12 августа в 15:20 губернатор Крыма Сергей Аксенов. С 14:40 движение транспорта на Крымском мосту перекрыто.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава республики также попросил крымчан и гостей полуострова не выкладывать видеозаписи, на которых запечатлена работа систем ПВО, а также съемки стратегических объектов. Он отметил, что это «помогает врагу корректировать удары».

«12 августа около 15:00 киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 августа ВСУ пытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. В 14:13 движение транспорта на Крымском мосту восстановили.

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