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Еще одному иностранному судну со следами взрывчатки не разрешили пройти под Крымским мостом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-odnomu-inostrannomu-sudnu-so-sledami-vzryvchatki-ne-razreshili-projti-pod-krymskim-mostom
Еще одному иностранному судну со следами взрывчатки не разрешили пройти под Крымским мостом
Еще одному иностранному судну со следами взрывчатки не разрешили пройти под Крымским мостом

Следы взрывчатки обнаружила ФСБ на борту сухогруза ВМО RIVER, следовавшего за зерном из Турции в Россию через Керченский пролив.

«ФСБ России выявила очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

На борту сухогруза нашли следы динитротолуола и тротила. Установили, что судно дважды заходило в украинский морской порт Рени Одесской области в июне и июле. ВМО RIVER запретили проход под Крымским мостом с дальнейшим убытием за пределы территорий России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее из-за обнаруженных следов взрывчатки иностранному судну не разрешили пройти под Крымским мостом.

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