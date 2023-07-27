Еще одному иностранному судну со следами взрывчатки не разрешили пройти под Крымским мостом

Следы взрывчатки обнаружила ФСБ на борту сухогруза ВМО RIVER, следовавшего за зерном из Турции в Россию через Керченский пролив.

«ФСБ России выявила очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

На борту сухогруза нашли следы динитротолуола и тротила. Установили, что судно дважды заходило в украинский морской порт Рени Одесской области в июне и июле. ВМО RIVER запретили проход под Крымским мостом с дальнейшим убытием за пределы территорий России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее из-за обнаруженных следов взрывчатки иностранному судну не разрешили пройти под Крымским мостом.