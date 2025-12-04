Еще один российский мессенджер «Молния» хотят запустить в начале 2026 года

Новый мессенджер ориентирован развитие международного взаимодействия, прежде всего с Китаем.

Сообщается, что «Молния» — это единая платформа, в которую входят функции для коммуникации, социальный контент, возможности для осуществления платежей, трансграничной торговли, а также сервисы для бизнеса. Запустить платформу планируют в начале 2026 года.

«Россия и Китай сегодня находятся в новом периоде технологического взаимодействия. И нам необходима цифровая инфраструктура, которая объединяет людей, сервисы и бизнес в одной платформе», — цитирует сообщение пресс-службы мессенджера ТАСС.

Читайте также: Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ).

