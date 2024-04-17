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Еще один пострадавший после пожара в Абхазии умер в больнице Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-odin-postradavshij-posle-pozhara-v-abhazii-umer-v-bolnitse-krasnodara
Еще один пострадавший после пожара в Абхазии умер в больнице Краснодара
Фото pexels.com

Серьезное возгорание произошло в одном из домов Сухума еще 5 апреля. В результате происшествия пострадала семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей.

Их с сильными ожогами сначала доставили в горбольницу № 3 Сочи, а затем перевели в ожоговый центр краевой больницы № 1 в Краснодаре. Все четверо пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Утром 17 апреля в Минздраве Абхазии рассказали, что от сильных ожогов скончался пострадавший мужчина. Двое детей в возрасте двух и трех лет остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшая во время крупного пожара в Абхазии женщина 16 апреля скончалась в краевой больнице Краснодара.

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