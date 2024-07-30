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Еще более 100 казаков из Краснодарского края добровольно отправились на СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-bolee-100-kazakov-iz-krasnodarskogo-kraya-dobrovolno-otpravilis-na-svo
Еще более 100 казаков из Краснодарского края добровольно отправились на СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бойцов на фронт проводили в торжественной обстановке на церемонии, которая состоялась на базе учебного центра «Кубань».

В мероприятии приняли участие атаманы казачьих обществ, а также инструкторы и руководители специального центра.

«Свыше 8 тыс. бойцов Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, а также воинских частей Вооруженных Сил РФ», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Он отметил, что за проявленные храбрость и мужество в зоне СВО более 1,5 тыс. кубанских казаков получили государственные награды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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