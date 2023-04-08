Еще 7 улиц в Карасунском округе Краснодара остались без света из-за энергоаварии

Второе за день аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 8 апреля около 15:10.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ПС «ХЛ-2» и 29 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Вольной, Канонирской, Оружейной, Пластунской, Тихомировской, Пластуновскойя, 4-я Сторожевой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день без света остались жители домов на улицах Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Наримановской, Огородной, Молодежной, Курганной, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной.