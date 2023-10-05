Еще 6 школ рассчитывают достроить к концу года в Краснодаре

Во время выездного совещания 5 октября глава Краснодара Евгений Наумов проверил ход строительства трехэтажной школы на улице имени Байбакова.

Мэр подчеркнул, что строительство всех шести образовательных учреждений находится под его личным контролем. Школа на улице Байбакова — одна из них. Учебное заведение сможет вместить 1,5 тыс. школьников. Сейчас здесь проводят работы по отделке всех этажей, установке витражей, укладке кровли, а также прокладке систем канализации и водоснабжения. Готовность объекта — около 80%.

«Инспекторы депстроя здесь уже практически живут. Отставание по срокам все еще есть. Но сегодня мы видим более серьезный подход к делу у подрядчика, увеличение количества рабочих и, как следствие, ускорение темпов», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Согласно плану, в школе появится актовый зал на 800 мест, где предусмотрят комнату для артистов, костюмерную и инвентарную. Кроме того, в учреждении будет зал на 200 мест для проведения собраний, столовая на 780 мест, школьный музей, современный библиотечно-информационный комплекс с читальным залом, издательским центром, медиатекой и терминалом для поиска книг, а также зона для авторского чтения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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