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Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-50-otelej-i-gostinits-otkroyut-v-2023-godu-v-krasnodarskom-krae
Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Планируется, что в 2024 году средства размещения на побережье Кубани смогут одновременно принимать около 600 тыс. туристов, уверен вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

«До конца 2023 года к открытию запланировано порядка 50 объектов. Реализация указанных проектов окажет положительное влияние на комплексное развитие курортно-туристской отрасли и обеспечит создание в Краснодарском крае новых современных объектов», — сказал Руппель.

Он добавил, что рост количества отелей и гостиниц в регионе позволит увеличить туристический поток, в том числе и из других стран.

По словам Руппеля, сейчас в крае туристов принимают более 10,5 тыс. гостиниц и отелей. Они рассчитаны почти на 598 тыс. мест. В следующем году планируют создать еще 1,5 тыс. мест для отдыхающих. В 2022 году на Кубани открыли 17 новых отелей на 800 номеров, сообщает ТАСС.

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