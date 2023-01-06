Еще 30 трансформаторных подстанций отключились в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
06.01.2023 10:37
Второе за день аварийное отключение в хуторе Ленина произошло 6 января около 10:14.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ХЛ-2» и 30 трансформаторных подстанций.
Без света находятся дома на улицах Оружейной, Пластунской, Приморской, Троицкой, Казачьей в хуторе Ленина.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без электричества остались жители домов на девяти улицах в хуторе Ленина. Это Приморская, Радужная, Быкова, Вольная, Наримановская, Огородная, Молодежная, Васюринская и Шоссейная.
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