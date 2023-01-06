Аварийное отключение оставило без света 9 улиц в Карасунском округе Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе сообщили 6 января в 9:49.

В настоящее время без света находятся жители домов на девяти улицах в хуторе Ленина. Это Приморская, Радужная, Быкова, Вольная, Наримановская, Огородная, Молодежная, Васюринская и Шоссейная.

Причиной стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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