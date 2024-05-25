Еще 22 трансформаторные подстанции отключились в Карасунском округе Краснодара

Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 25 мая около 14:20.

Без света остались улицы Горького, Некрасова, Приозерная, Октябрьская, Бершанской, Гоголя, Демченко, Бородинский переулок, Карасунская, 1 Заречная, Новая, Кубанская, Плиева, Ленина, Садовая, Мачуги, Благоева, Шевченко, Фадеева.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ. В результате отключились 22 трансформаторные подстанции. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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