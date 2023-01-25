Еще 200 тыс. человек: Песков развеял слухи о «тихой» мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января опроверг сообщение американского телеканала CNN о возможной новой волне мобилизации в России.

Ранее телекомпания заявляла о том, что Владимир Путин намеревается отправить в зону СВО еще 200 тыс. человек в рамках новой мобилизации, которая «может проводиться более тихо, чем первая».

Отвечая на вопрос журналистов является ли этот материал недостоверным, Дмитрий Песков однозначно ответил: «Да. Является», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Песков заявил, что указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил РФ.