Еще 200 тыс. человек: Песков развеял слухи о «тихой» мобилизации в РФ
Политика
25.01.2023 08:54
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января опроверг сообщение американского телеканала CNN о возможной новой волне мобилизации в России.
Ранее телекомпания заявляла о том, что Владимир Путин намеревается отправить в зону СВО еще 200 тыс. человек в рамках новой мобилизации, которая «может проводиться более тихо, чем первая».
Отвечая на вопрос журналистов является ли этот материал недостоверным, Дмитрий Песков однозначно ответил: «Да. Является», сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Песков заявил, что указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил РФ.
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