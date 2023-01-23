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Песков: указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-ukaz-putina-o-chastichnoj-mobilizatsii-prodolzhaet-dejstvovat
Песков: указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
Фото пресс-службы Южного военного округа

Помимо призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, поэтому соответствующий указ главы государства продолжает действовать.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил. Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что призыв жителей России на военную службу в рамках частичной мобилизации уже завершен. Его проводили до достижения численности, необходимой для выполнения ВС РФ поставленных задач, сообщает РИА «Новости».

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