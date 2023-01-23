Песков: указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
Политика
23.01.2023 12:57
Помимо призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, поэтому соответствующий указ главы государства продолжает действовать.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил. Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что призыв жителей России на военную службу в рамках частичной мобилизации уже завершен. Его проводили до достижения численности, необходимой для выполнения ВС РФ поставленных задач, сообщает РИА «Новости».
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