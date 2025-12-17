Еще 10 трехсекционных трамваев направят в Краснодар в 2026 году

Городской электротранспорт в краевой столице обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Помимо поставки новых трехсекционных трамваев программа предусматривает реконструкцию 36 км трамвайных путей.

Кроме того, в планах обновить контактную сеть и тяговые подстанции, а также благоустроить прилегающие территории, сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2025 году в Краснодар доставили 50 новых трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. В вагонах 32 посадочных места, а общая вместимость — до 120 пассажиров.

Вагоны оборудованы мощной системой кондиционирования и мультимедийными информационными комплексами. Также в вагонах широкие двери, оборудованные светодиодной подсветкой.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в салоне предусмотрена специальная кнопка для связи с водителем. Вагоны оснащены системой «Говорящий город» для помощи слабовидящим людям, а также системой видеонаблюдения. В салонах имеются USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

