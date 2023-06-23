ЕС ввел санкции в отношении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Информацию об этом 23 июня разместили в официальном журнале ЕС.

В санкционный список ЕС вошел ряд глав российских регионов, в том числе глава Кубани Вениамин Кондратьев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернаторы Воронежской области Александр Гусев, Ставропольского края Владимир Владимиров, Магаданской области Сергей Носов, Камчатского края Владимир Солодов.

Также под санкции ЕС попали начальник Главного штаба Сухопутных войск первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин, сыновья экс-губернатора Красноярского края Артем Усс и экс-генпрокурора Артем и Игорь Чайка, военкоры Евгений Поддубный, Андрей Медведев, Семен Пегов, Александр Сладков.

Кроме того, в санкционных списках ЕС ЧВК «Вагнер-Центр», Positive technologies, завод им. Свердлова и телеканал «Звезда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 24 февраля ввел санкции в отношении глав российских регионов, в том числе в отношении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.