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Епископ Екатеринодарский и Кубанский Василий возведен в сан митрополита

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/episkop-ekaterinodarskij-i-kubanskij-vasilij-vozveden-v-san-mitropolita
Фото t.me/mitropoliakubanru

Церемония состоялась 3 января во время божественной литургии в Успенском кафедральном соборе в Москве.

«Указом святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на основании определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2023 года, преосвященнейший епископ Екатеринодарский и Кубанский Василий возведен в сан митрополита», — сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главой Кубанской митрополии стал епископ Армавирский и Лабинский Василий (Аркадий Кулаков). Он родился 18 октября 1971 года в Томске. В апреле 2006 года возведен в сан игумена, 16 июля 2019 года — в сан архимандрита. Решением Священного Синода от 25 августа 2020 года назначен Преосвященным Армавирским и Лабинским.

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