Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Краснодаре превышен на 53%
Общество
21.02.2023 17:56
По данным Роспотребнадзора, в период с 13 по 19 февраля в больницы края с симптомами ОРВИ обратились более 4,9 тыс. жителей. Из них 25,4% — дети до 14 лет.
На Кубани в целом превышения недельных эпидемических порогов не зафиксировано. Превышение на 53,6% по совокупному населению выявили в Краснодаре среди жителей старше 15 лет.
В общей сложности с начала эпидсезона лабораторно подтвердили 5 тыс. 697 случаев гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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