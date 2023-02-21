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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Краснодаре превышен на 53%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/epidemicheskij-porog-po-grippu-i-orvi-v-krasnodare-prevyshen-na-53
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Краснодаре превышен на 53%
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным Роспотребнадзора, в период с 13 по 19 февраля в больницы края с симптомами ОРВИ обратились более 4,9 тыс. жителей. Из них 25,4% — дети до 14 лет.

На Кубани в целом превышения недельных эпидемических порогов не зафиксировано. Превышение на 53,6% по совокупному населению выявили в Краснодаре среди жителей старше 15 лет.

В общей сложности с начала эпидсезона лабораторно подтвердили 5 тыс. 697 случаев гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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