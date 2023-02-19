Энергетики устранили крупную аварию на теплосети в центре Краснодара

Около 15:00 19 февраля специалисты «Краснодартеплосети» завершили ремонтные работы на насосной станции на улице Механической.

Крупная утечка на теплотрассе произошла вечером 18 февраля. Из-за аварии без тепла и горячей воды остались жители улиц Механической, Гражданской, Выставочной, Клинической, 40 лет Победы и Юннатов.

Началось заполнение системы теплоносителем. Постепенно горячая вода вернется в 48 домов, попавших в зону отключения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура начала проверку после отключения отопления на шести улицах Краснодара. Надзорное ведомство даст оценку действиям всех заинтересованных служб.