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Энергетики устранили крупную аварию на теплосети в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/energetiki-ustranili-krupnuyu-avariyu-na-teploseti-v-tsentre-krasnodara
Энергетики устранили крупную аварию на теплосети в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Около 15:00 19 февраля специалисты «Краснодартеплосети» завершили ремонтные работы на насосной станции на улице Механической.

Крупная утечка на теплотрассе произошла вечером 18 февраля. Из-за аварии без тепла и горячей воды остались жители улиц Механической, Гражданской, Выставочной, Клинической, 40 лет Победы и Юннатов.

Началось заполнение системы теплоносителем. Постепенно горячая вода вернется в 48 домов, попавших в зону отключения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура начала проверку после отключения отопления на шести улицах Краснодара. Надзорное ведомство даст оценку действиям всех заинтересованных служб.

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