Энергетики устранили крупную аварию на теплосети в центре Краснодара
Происшествия
19.02.2023 15:02
Около 15:00 19 февраля специалисты «Краснодартеплосети» завершили ремонтные работы на насосной станции на улице Механической.
Крупная утечка на теплотрассе произошла вечером 18 февраля. Из-за аварии без тепла и горячей воды остались жители улиц Механической, Гражданской, Выставочной, Клинической, 40 лет Победы и Юннатов.
Началось заполнение системы теплоносителем. Постепенно горячая вода вернется в 48 домов, попавших в зону отключения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура начала проверку после отключения отопления на шести улицах Краснодара. Надзорное ведомство даст оценку действиям всех заинтересованных служб.
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