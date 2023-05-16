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Энергетики назвали причину массового отключения электричества в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/energetiki-nazvali-prichinu-massovogo-otklyucheniya-elektrichestva-v-tsentre-krasnodara
Энергетики назвали причину массового отключения электричества в центре Краснодара
Фото chpkrasnodara

Крупная энергоавария в центральной части краевой столицы произошла утром 16 мая. Без света остались жители более 20 улиц. На время остановилось движение трамваев и троллейбусов.

«По предварительным данным, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной линии электропередачи, вызвавшее задымление на энергообъекте», — говорится в сообщении пресс-службы «Россети Кубань».

Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части города. Электричество для потребителей переключают на резервные схемы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», электроподстанция «Южная» загорелась в Краснодаре. Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 8:56. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что произошло возгорание на площади 100 кв. м.

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