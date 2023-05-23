Эндокринолог развеяла миф о снятии стресса с помощью сигарет

Многие люди в России уверены, что с помощью курения табака можно снять стресс и успокоиться в сложных ситуациях. Однако сигареты никак не влияют на снятие стресса, уверена врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

«Надо понимать, что успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения. Именно за счет этого человек успокаивается, сигареты тут ни при чем», — рассказала она.

По словам врача, успокоить нервную систему при курении помогают дыхательные практики. Человек может снять стресс, если будет размеренно дышать, методично вдыхать и выдыхать воздух, как при курении, сообщает радио Sputnik.

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