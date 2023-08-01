Эндокринолог рассказала, почему человек не может избавиться от сильного запаха пота

Запах пота может быть особенно выраженным вследствие определенных нарушений здоровья.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что при потоотделении от здорового человека не должно ничем пахнуть, в ином случае можно говорить о паатологических изменениях. Так, если у женщины запах пота стал слишкм резким, как у мужчин, то возможно повышение уровня андрогенов.

«Если у мужчины запах пота стал более резким, чем раньше, это тоже может говорить о гормональном дисбалансе. В таком случае надо идти на прием к врачу и сдавать анализы», — предупредили врач.

По словам специалиста, еще одним фактором специфического запаха может служить грибок. Так, на это намекает кисловатый запах при потоотделении.

«Это может быть связано с грибковой инфекцией в подмышечных впадинах или в промежности. Причем это может говорить о выраженной болезни, с изменением кожных покровов. Если появился такой запах, необходимо обратиться к врачу», — порекомендовала эндокринолог.

Третьей причиной сильного запаха врача назвала диабет. Так, при диабете первого типа возникает высокий уровень глюкозы в крови, а организм не справляется с переработкой, так как не хватает инсулина.

«Кожа — это один из вариантов выведения всего негативного из организма, если почки, кишечник, печень с этим не справляются. И если глюкозы слишком много, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах. Есть такой этап заболевания, когда эта глюкоза превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах», — цитирует Павлову радио Sputnik.

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