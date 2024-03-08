Эндокринолог Павлова назвала «ленивые» способы похудеть

По словам врача, сбросить лишние килограммы можно без жестких диет и изнурительных занятий спортом.

Для этого необходимо изменить пищевое поведение и образ жизни. При этом начинать надо с регулирования количества воды в рационе, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Мы в принципе воду не допиваем. И потом у нас есть такое ухищрение – пойти попить чаю и при этом съесть что-нибудь, в результате мы все время «подбрасываем» себе лишние калории», — рассказала эксперт.

Она отметила, что на пути к похудению важно научиться пить воду между приемами пищи.

«Когда еще не пришло время есть, потому что прошло меньше трех часов (после предыдущего приема пищи), а вроде как хочется, возможно, вам на самом деле хочется пить. Просто нет такой привычки. Если вы начнете это делать, то совершенно спокойно сможете проводить три и более часов без пищи», – отметила Павлова.

Также в рацион важно включать горячие супы. Такие блюда нельзя съесть быстро, и за время приема пищи успевают выработаться гормоны насыщения.

«Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи», – уточнила эндокринолог.

Снизить вес помогает и правильное пережевывание пищи — до состояния, когда невозможно разобрать, что это за еда. Все должно превратиться в суспензию.

«Часто предлагают все перемалывать в пюре блендером. Нет, мы не можем переложить процесс жевания на блендер, он должен протекать в организме. Во-первых, это занимает время, во-вторых, это занимает энергию. В-третьих, за это время выработаются необходимые ферменты и гормоны», — добавила врач.

Toto один фактор «ленивого» похудения — соблюдение режима сна. По словам врача, если человек ложиться спасть после полуночи, он всегда будет иметь проблемы с лишним весом. Это объясняется тем, что человеку приходится днем бороться с сонливостью, а для этого часто используют энергетики, кофе, чай и перекусы сладким.

«А все это имеет свои калории, иногда избыточные, и только на одном этом можно набрать вес», – цитирует Зухру Павлову радио Sputnik.

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