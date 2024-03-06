Диетолог Сычева рассказала, как не набрать лишние килограммы после долгой диеты

Скорректировав фигуру за счет низкокалорийной диеты, люди сталкиваются с тем, что лишний вес набирается еще быстрее и больше, чем до попыток его снизить.

По словам гастроэнтеролога, диетолога Натальи Сычевой, причина кроется в замедленном метаболизме, вызванном длительным дефицитом калорий.

«То есть организм приспосабливается к программе питания, какой бы идеальной она ни была — это первое. Второе — если долго был лишний вес, например, более полугода, то мозг именно к этому весу приспосабливает все обменные процессы и считает этот вес нормальным. Начинаем снижать, а организм делает все, чтобы его вернуть», — объяснила специалист.

Как отметила эксперт, важно получить консультацию у специалиста перед тем, как следовать какой-либо диете. Порой низкокалорийное питание становится причиной развития гиповитаминоза, а назначенные врачом витамины помогут его избежать.

«У многих в период снижения веса на низкокалорийном питании может развиться гипотиреоз — сниженная функция щитовидной железы. А щитовидная железа — царица обмена. В результате получается тот же порочный круг: замедляются обменные процессы», — рассказала Наталья Сычева.

По завершении низкокалорийной диеты и возвращению к привычному рациону стоит повысить физическую активность. В таком случае лишние килограммы не вернутся, добавила диетолог.

«Увеличение физической нагрузки предпочтительнее, чем постоянное урезание рациона, иначе мы попадаем в такой круг: диета — жир — диета. Если же вы заметили, что вес все равно начинает расти, нужно обратиться к врачу-диетологу. Специалист подберет программу питания, способствующую увеличению активности метаболизма», — цитирует Сычеву радио Sputnik.

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