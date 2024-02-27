Эндокринолог Казачкова рассказала, как неправильное питание вызывает отеки

Задержка жидкости в организме может говорить как о заболевании, так и о неправильном питании.

По словам врача-эндокринолога, диетолога Екатерины Казачковой, отеки возникают из-за сниженной работы щитовидной железы. Так, патология возникает при недостатки белка в рационе, когда много глюкозы и соли.

«Если человек не придерживается никакой диеты, он чаще всего переедает сладкого и соленого, которые задерживают жидкость в организме», — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что отеки сходят при снижении веса, увеличении количества белка в рационе, ограничении соли и сахара. Также важно проводить анализы на гормоны щитовидной железы. По словам врача, нормальное количество соли — до 5 гр в сутки.

Чтобы избавиться от отеков, сначала нужно исключить патологию щитовидной железы, а затем изменить образ жизни, перейти к более сбалансированному питанию, продолжила врач.

«При этом надо понимать, что соль — это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах. Сладости, мучное, сахар в чай, компоты, сладкие газированные и алкогольные напитки — это все дополнительная глюкоза, которая не нужна организму», — объяснила эндокринолог.

Доктор порекомендовала употреблять каждый день необходимое организму количество воды. Норма потребления — 30 мл на 1 кг веса в сутки.

«Если мы пьем мало воды, организм будет ее задерживать, он будет меньше ее отдавать. А должен быть баланс», — цитирует Казачкову радио Sputnik.

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