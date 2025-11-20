Эмбриональный центр в учебном хозяйстве КубГАУ планируют открыть в 2026 году

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым 20 ноября посетили учебно-опытное хозяйство Кубанского государственного аграрного университета и крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие в Кореновске.

Каждый свой день на этом учебно-опытном хозяйстве Виолетта Шульга проводит в компании телят. Девушка — профессиональный зоотехник-селекционер, но любовь с маленькими буренками у нее случилась еще во времена учебы в Кубанском аграрном университете. Тогда она впервые попала в это структурное подразделение вуза. Теперь по бирке на ухе животного может сказать о корове почти все.

«У каждого животного есть уникальный номер. Некоторых можно запомнить по уникальному окрасу, например. У нас есть чисто белые телочки, например. Это также довольно уникальная окраска, редко встречается», — говорит Виолетта Шульга.

У буренок в ухе желтые серьги, у быков — зеленые. После рождения каждый теленок получает свой знак и попадает в ясли.

Посмотреть достижения селекционеров аграрного вуза и увидеть путь от подборки лучших родителей до становления будущих рекордсменов по надоям молока в сопровождении губернатора приехала министр сельского хозяйства России. Оксане Лут и Вениамину Кондратьеву рассказали, что к студентам здесь относятся, как к будущему кубанской и отечественной науки. Высокий результат продуктивности дойного стада — заслуга и преподавателей, и будущих профессиональных селекционеров, отметил глава региона.

«Коровы должны быть продуктивными, а производство — высокотехнологичным. По-другому поддержать продовольственную безопасность мы не сможем, надо идти к технологиям», — подчеркивает губернатор.

«Очень серьезно инвентаризировали все поголовье, и продуктивность высокая», — говорит Оксана Лут.

Сейчас в хозяйстве содержат более 3 тыс. голов крупного рогатого скота. Чтобы животных, которые прославляют край на всю страну, было больше, на учебной площадке строят вторую очередь центра молочных компетенций. В 2026 году в составе структурного подразделения планируют открыть эмбриональный центр с производительностью 10 тыс. эмбрионов в год.

Сейчас в зависимости от сезона в стенах учхоза рождаются от 3 до 8 телят в день. Среди них отбирают уникальных — коров, чья генетика точно поможет краю побить прошлогодний рекорд. В 2024-м на Кубани произвели более 1,7 млн т сырого молока.

Затем министр и губернатор отправились на завод, где на протяжении почти 80 лет изготавливают сгущенное молоко с сахаром. Не одно поколение детей выросло на этой сгущенке, а предприятие за годы расширилось до флагмана молочной продукции не только Кубани, но и страны. Первым делом министру и губернатору показали производственные лаборатории.

К качеству молока на предприятии подходят особенно трепетно и строго — каждую партию проверяют на наличие примесей, химических препаратов, а также процент белка, жирности и других показателей. Его закупают у местных хозяйств и фермеров. Комбинат — лидер края по объемам переработанного сырого молока. На производстве считают, что натуральное проверенное сырье — гарантия отменного лакомства.

Эти и еще десятки кубанских агропромышленных предприятий успешно работают и производят высококлассную и востребованную у покупателей продукцию. На этом рабочая командировка министра сельского хозяйства страны в Краснодарский край завершилась. Оксана Лут отметила высокие стандарты и грамотный подход к ведению хозяйств в крае, а значит, продовольственная безопасность России под надежной защитой.

