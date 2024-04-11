Елена Степаненко судится с родней умершей подруги из-за наследства в Сочи

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала», экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко получила в наследство от подруги, дизайнера Натальи Магола крупное наследство.

В него вошли две квартиры и гараж, расположенные в элитном ЖК в Сочи. Однако сестра и мать умершей от онкологии дизайнера с завещанием не согласны — они настаивают, что документ был составлен, когда Магола была уже в недееспособном состоянии. Родственники заявляют, что сама Степаненко в суд не ходит — вместо нее это делают юристы.

Кадастровая стоимость недвижимости — более 30 млн рублей, рыночная будет начинаться от 35 млн рублей за каждую квартиру, стоимость гаража будет — от 3 млн рублей. У самой Степаненко уже есть квартира в этом доме площадью 133 кв. метра и гараж, сообщает «КП-Кубань».

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