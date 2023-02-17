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Электроснабжение четырех населенных пунктов восстановили после крупной аварии в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrosnabzhenie-chetyreh-naselennyh-punktov-vosstanovili-posle-krupnoj-avarii-v-tuapsinskom-rajone
Электроснабжение четырех населенных пунктов восстановили после крупной аварии в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение из-за сильного снегопада оставило 15 февраля без электричества четыре населенных пункта в Небугском поселении. Света не было в Небуге, Агое, Майском и Сосновом.

Днем 16 февраля электроснабжение восстановили для части жителей Небуга и Агоя. О возобновлении подачи электричества в полном объеме сообщили утром 17 февраля.

Бригады энергетиков работали в течение двух суток. Вечером 16 февраля были завершены основные работы по устранению причин аварий. Специалисты приступили к переводу электросетей на обычный режим работы. В настоящее время все объекты подключены по обычной схеме, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за мокрого снега 15 февраля в Туапсинском районе произошли множественные обрывы на линиях электропередачи. Для жителей Небуга на базе местного Дома культуры был открыт пункт обогрева.

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