Электроснабжение четырех населенных пунктов восстановили после крупной аварии в Туапсинском районе
Общество
17.02.2023 10:39
Аварийное отключение из-за сильного снегопада оставило 15 февраля без электричества четыре населенных пункта в Небугском поселении. Света не было в Небуге, Агое, Майском и Сосновом.
Днем 16 февраля электроснабжение восстановили для части жителей Небуга и Агоя. О возобновлении подачи электричества в полном объеме сообщили утром 17 февраля.
Бригады энергетиков работали в течение двух суток. Вечером 16 февраля были завершены основные работы по устранению причин аварий. Специалисты приступили к переводу электросетей на обычный режим работы. В настоящее время все объекты подключены по обычной схеме, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за мокрого снега 15 февраля в Туапсинском районе произошли множественные обрывы на линиях электропередачи. Для жителей Небуга на базе местного Дома культуры был открыт пункт обогрева.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
- Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75