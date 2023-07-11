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«Электросети Кубани»: один из крупнейших поставщиков энергии на юге РФ «НЭСК-электросети» переименовали

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektroseti-kubani-odin-iz-krupnejshih-postavshhikov-energii-na-yuge-rf-nesk-elektroseti-pereimenovali
«Электросети Кубани»: один из крупнейших поставщиков энергии на юге РФ «НЭСК-электросети» переименовали
Фото пресс-службы АО «НЭСК-электросети»

Фирменное наименование «НЭСК-электросети» изменили 29 июня в соответствии с решением собрания акционеров.

Организация продолжает работать в соответствии с принятым Уставом, изменения не затронули управленческую структуру и виды деятельности. Прежними остаются реквизиты и контактные данные. Компания выполняет все обязательства перед абонентами и партнерами, ранее заключенные договоры действуют.

«Электросети Кубани» занимается распределением, передачей электрической энергии и технологическим присоединением к электросетям. Это одна из крупнейших электросетевых компаний Краснодарского края, обеспечивающая передачу электроэнергии потребителям в 25 муниципалитетах края. Общая протяженность сетей — 22 тыс. км.

Телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-234-83-73.

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