Электроприводы для «модных» автоматических стрелок установят на трамвайном узле на улице Московской в Краснодаре

С 23 июня по 23 июля на новом транспортном узле уже смонтировали 12 стрелочных переводов.

Электроприводы для перевода стрелок трамвайных путей в автоматическом режиме изготовили на брянском «Термотрон-Заводе» с полностью отечественным производством и 100% уровнем локализации.

В разработке применяли передовые решения, запатентованные российскими учеными: система автоматического возврата стрелки в исходное положение (если ее заденет трамвай при движении в обратном направлении) и карбид-молибденовое износостойкое покрытие трущихся частей.

Оставшиеся шесть электроприводов на узле установят до конца августа. Работы проводят по ночам, чтобы не мешать движению трамваев. Стрелочные переводы заработают в полном объеме после окончания всех пусконаладочных работ в начале сентября, после чего ими можно будет удаленно управлять из диспетчерской, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустройство нового трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре завершат ко Дню знаний.