Электронными авторскими открытками могут поздравить друг друга с Днем Победы жители Кубани

Такую акцию в преддверии 9 Мая запустил краснодарский Музей Победы. Сейчас на его сайте есть возможность посетить виртуальную выставку, где представлено свыше 21 тыс. памятных открыток.

Эти работы были созданы в рамках международного конкурса рисунков «Открытка Победы» участниками из разных уголков России и даже других стран. В их числе есть и художники из Краснодарского края разных возрастов. Они отразили в своих работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы.

Любой желающий может отправить авторскую открытку по электронной почте своим родным и друзьям с собственным пожеланием в честь Дня Победы. Кроме того, на официальном сайте Музея Победы началось онлайн-голосование за лучшие работы, которое продлится до 9 мая. Самые популярные открытки отметят призом зрительских симпатий.

Итоги конкурса подведут 11 мая. Все участники получат сертификаты, а победителей наградят наборами коллекционных открыток и призами от партнеров, сообщает Музей Победы.

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