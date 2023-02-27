Электромонтажник из Краснодара выжил при падении с высоты на стройплощадке в Башкирии
Происшествия
27.02.2023 09:47
Инцидент произошел 21 февраля в городе Салават в Башкортостане.
По предварительным данным, 35-летний специалист по силовым сетям и электрооборудованию ООО «Монтажно-наладочное управление № 1 Корпорации АК «Электросевкавмонтаж» из Краснодара при выполнении электромонтажных работ сорвался с высоты около 5 м на строящейся эстакаде на площадке.
Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в больницу Салавата. Медики диагностировали у пострадавшего переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность.
Региональная инспекция по труду приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая, сообщает Bashinform.ru.
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