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Электромонтажник из Краснодара выжил при падении с высоты на стройплощадке в Башкирии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektromontazhnik-iz-krasnodara-vyzhil-pri-padenii-s-vysoty-na-stroitelnoj-ploshhadke
Электромонтажник из Краснодара выжил при падении с высоты на стройплощадке в Башкирии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 21 февраля в городе Салават в Башкортостане.

По предварительным данным, 35-летний специалист по силовым сетям и электрооборудованию ООО «Монтажно-наладочное управление № 1 Корпорации АК «Электросевкавмонтаж» из Краснодара при выполнении электромонтажных работ сорвался с высоты около 5 м на строящейся эстакаде на площадке.

Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в больницу Салавата. Медики диагностировали у пострадавшего переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность.

Региональная инспекция по труду приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая, сообщает Bashinform.ru.

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