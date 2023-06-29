Электромеханики и сварщики в топе: названы самые дорогие вакансии июня на Кубани

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников проанализировали более 20 тыс. вакансий, доступных в регионе в июне, и составили подборку самых интересных предложений.

Так, на первом месте по самой высокой зарплате в июне — вакансия электромеханика по судовой автоматике, которому предстоит работать на кораблях флота компании-работодателя. Профессионалу со знанием электротехники, устройств защиты и автоматизации предлагают от 600 тыс. рублей до вычета налогов.

Второй в списке выгодных предложений идет вакансия сварщика технологического оборудования и трубопроводов. Специалисту, который будет заниматься сваркой труб и металлоконструкций в Туапсе или Ленинградской области предлагают зарплату от 279 тыс. рублей.

Третье место среди самых интересных предложений от работодателей заняла вакансия лазерного хирурга-офтальмолога в Сочи. Профессионалу с опытом работы не менее 6 лет обещают платить от 200 тыс. рублей в месяц.

Также при составлении рейтинга специалисты отметили вакансии с оригинальными описаниями. К примеру, в Краснодаре сейчас ищут вдохновителя на творчество, который будет делать жизнь людей ярче и интереснее, приобщая их к искусству. Работать такому сотруднику предлагают в творческой и неформальной обстановке в студии с панорамными окнами в пол и с выходом на крышу, сообщают пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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