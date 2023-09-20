Электриков ударило током в Новороссийске, один погиб и двое пострадали

Несчастный случай произошел вечером 19 сентября при проведении электромонтажных работ в трансформаторе в станице Натухаевской на улице Курганной.

По версии следствия, три работника электросетевой компании получили сильный удар током. Один из них скончался на месте от полученных травм. Двое его коллег получили травмы, их госпитализировали.

По факту нарушения правил охраны труда, в результате которого трое электриков получили травмы, cледственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, из электросетевой компании изымают техническую документацию, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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