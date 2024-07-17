Электричество вернулось в дома жителей Кубани после массовых отключений

Во второй половине дня 16 июля многие жители Краснодарского края столкнулись с отключением света.

В Минэнерго РФ уточнили, что отключения на юге России произошли из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС. Для того, чтобы сохранить устойчивости энергосистемы в ЮФО ввели временные графики отключения электричества.

Массовые отключения света произошли во всех крупных городах Кубани: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Армавире и Горячем Ключе, а также во многих других муниципалитетах. Проблемы с электроснабжением также возникли в регионах ЮФО и Северного Кавказа.

К настоящему моменту электроснабжение удалось восстановить практически во всех населенных пунктах Кубани. Однако, веерные отключения света из-за высоких нагрузок на электросеть в регионе возможны и 17 июля.

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