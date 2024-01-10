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Экстренные предупреждения о гололедице и лавиноопасности объявили на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekstrennye-preduprezhdeniya-o-gololeditse-i-lavinoopasnosti-obyavili-na-kubani
Экстренные предупреждения о гололедице и лавиноопасности объявили на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Синоптики предупреждают жителей Краснодарского края о сильном гололеде и лавиноопасности в горах.

В период с 10:00 до 12:00 и до конца суток 10 января, а также ночью, утром и в первую половину дня 11 января в крае ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения и сильный гололед.

Кроме того, в течение суток 11 и 12 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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