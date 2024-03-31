Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на юго-востоке Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekstrennoe-preduprezhdenie-o-pozharoopasnosti-obyavleno-na-yugo-vostoke-kubani
Экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на юго-востоке Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О высокой пожароопасности на территории Краснодарского края предупреждает МЧС.

До конца суток 31 марта, а также в течение суток 1 апреля местами в юго-восточных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

В период высокой пожароопасности в лесах запрещено пользоваться открытым огнем около сухой травы и поваленных деревьев.

Разводить костры можно только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой не менее полуметра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае пожара необходимо звонить 112 или 101 с мобильного телефона.

В Краснодарском крае период высокой пожароопасности начинается раньше других регионов и продолжается минимум до середины осени. В это время необходимо соблюдать все меры предосторожности на природе: не жечь костры, не бросать мусор, особенно стекло, непотушенные сигареты и пр.

Читайте также: лесной пожар потушили в Горячем Ключе на площади 3,3 га.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях