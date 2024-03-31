Экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на юго-востоке Кубани

В период высокой пожароопасности в лесах запрещено пользоваться открытым огнем около сухой травы и поваленных деревьев.

Разводить костры можно только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой не менее полуметра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае пожара необходимо звонить 112 или 101 с мобильного телефона.

В Краснодарском крае период высокой пожароопасности начинается раньше других регионов и продолжается минимум до середины осени. В это время необходимо соблюдать все меры предосторожности на природе: не жечь костры, не бросать мусор, особенно стекло, непотушенные сигареты и пр.

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