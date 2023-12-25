Экстренное предупреждение о лавиноопасности продлили до 26 декабря на Кубани

МЧС по Краснодарскому краю объявило предупреждение о лавиноопасности 25 декабря.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», лавиноопасно в горах Краснодарского края и Адыгеи будет с 18:00 25 декабря до 18:00 26 декабря. Это касается высот свыше 1,5 тыс. м. Кроме того, с 18:00 25 декабря до 18:00 26 декабря также будет лавиноопасно в горах Сочи на высоте более 1 тыс. метров.

МЧС напоминает о правилах поведения в районах схода лавин и просит граждан не выходить в горы, избегать места возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 °. В случае попадания в зону схода снежной массы нужно спрятаться за скалой или за широким стволом дерева, если захлестнула лавина ― делать широкие плавательные движения.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На горнолыжных курортах Сочи в связи с высокой лавиноопасностью закрыли все трассы для катания. Туристам доступны только канатные дороги.

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