Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявили в Краснодарском крае

Лавиноопасно в горах Краснодарского края и Адыгеи будет в течение суток 19 января. Это касается высот свыше 2 тыс. м.

В этот период необходимо избегать мест возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов. В случае попадания в зону схода снежной массы нужно спрятаться за скалой или за широким стволом дерева, если захлестнула лавина ― делать широкие плавательные движения.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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