Экспортную пошлину на пшеницу в России повысят с 15 ноября

Информация об этом содержится в материалах Министерства сельского хозяйства России.

С 15 ноября пошлину на экспорт пшеницы и меслина повысят до 4 тыс. 544,9 рублей за 1 т. Сейчас она составляет 4 тыс. 529,7 рубля.

При этом пошлину на кукурузу снизят до 1 тыс. 102,6 рублей, сейчас она — 1 тыс. 291,2 рубля за 1 т. Пошлина на ячмень останется нулевой.

Ставку по экспортной пошлины на пшеницу рассчитывают по индикативной цене 253,1 доллар США за 1 т. «Плавающие» пошлины на экспорт зерна в России действуют с июня 2021 года. С июля прошлого года их начали рассчитывать в рублях вместо долларов, сообщает ТАСС.

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